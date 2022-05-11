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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

В столице Шри-Ланки разместили бронетехнику и военных после массовых протестов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки разместили на улицах столицы бронетехнику и военных после массовых протестов, сопровождавшихся беспорядками, сообщает агентство Associated Press.

Военнослужащие патрулируют некоторые районы Коломбо. В Минобороны Шри-Ланки заявили, что военные вернутся на места постоянного базирования, как только ситуация с безопасностью в стране нормализуется.

Старший брат президента Махинда Раджапакса, занимавший пост премьера страны, ранее на этой неделе ушел в отставку. Однако протестующие не прекратили свои акции, они требуют, в частности отставки и президента Готабаи Раджапаксы.

Власти, со своей стороны, перевезли экс-премьера на военно-морскую базу на севере страны.

Между тем в СМИ появилась информация, что "некоторые политические деятели и их семьи уехали в Индию" из Шри-Ланки, но посольство Индии опровергло эти сообщения. В индийском посольстве также назвали неверной информацию о том, что Индия якобы направляет своих военных на Шри-Ланку.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. Они начались на фоне экономического кризиса и нехватки импортируемых продуктов питания, топлива, лекарств и других товаров.

В последние дни протесты сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, уничтожено огнем 60 транспортных средств и 104 здания.

7 мая президент страны Готабая Раджапакса второй раз за последние месяцы ввел режим ЧС, при котором расширяются полномочия силовых структур. 9 мая на острове был введен круглосуточный комендантский час, 11 мая его продлили до конца суток.

Шри-Ланка, по мнению ряда СМИ, переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Протесты на Шри-Ланке

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Участники протестов требуют отставки президента и правительства страны - из-за недовольства их действиями на фоне сильнейшего за последние десятилетия экономического кризисаВ последние дни протесты в стране усилились. Демонстранты предпринимали несколько попыток штурма здания резиденции президента, поджигали автомобили и автобусы, разбивали окна, закидывали стражей порядка различными предметами.Для пресечения беспорядков полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы Ранее сотрудникам полиции разрешили открывать огонь по участникам протестовВ результате беспорядков восемь человек погибли, 219 - получили ранения. Огнем уничтожено 60 транспортных средств и 104 здания.В стране наблюдается нехватка импортируемых продуктов питания, топлива и лекарств. В огромных очередях за топливом погибли около десяти человек.На этой неделе старший брат президента Махинда Раджапакса, занимавший пост премьера страны, ушел в отставку. Однако протестующие не прекратили свои акции, они требуют также отставки президента Готабаи Раджапаксы.Власти Шри-Ланки ввели комендантский час на всей территории страны
Участники протестов требуют отставки президента и правительства страны - из-за недовольства их действиями на фоне сильнейшего за последние десятилетия экономического кризиса
Шри-Ланка
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