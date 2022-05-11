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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

Президент Шри-Ланки согласился назначить нового премьера и сложить с себя часть полномочий

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в телевизионном обращении к народу пообещал назначить нового премьер-министра, а также расширить функции парламента, отказавшись от ряда своих полномочий, для стабилизации ситуации в охваченной протестами стране, пишет в среду Associated Press.

"Я предпринимаю определенные шаги, чтобы в течение этой недели был назначен новый премьер-министр, которому доверяет большинство в парламенте, который сможет завоевать доверие народа и нового кабинета министров, чтобы взять под контроль сложившуюся ситуацию, не допустить анархии в стране и продолжить выполнять полномочия, возложенные на правительство, деятельность которого застыла на мертвой точке", - заявил Раджапакса.

Он добавил, что создаст условия для нового премьер-министра, "чтобы он смог представить новый план работы и реализовать его".

Раджапакса также выразил готовность передать значительную часть своих полномочий парламенту. После нормализации ситуации, отметил глава государства, он предпримет шаги по упразднению президентской системы правления в стране.

Обращение президента прозвучало на фоне того, как власти страны разместили на улицах столицы бронетехнику и военных после массовых протестов, сопровождавшихся беспорядками. Было также принято решение о продлении на среду действия комендантского часа в стране.

Старший брат президента Махинда Раджапакса, занимавший пост премьера страны, ранее на этой неделе ушел в отставку. Однако протестующие не прекратили акции, они в частности требуют отставки и президента Готабаи Раджапаксы.

Между тем, в ряде СМИ появилась информация, что "некоторые политические деятели и их семьи уехали в Индию" из Шри-Ланки, но посольство Индии опровергло эти сообщения. В индийском посольстве также назвали неверной информацию о том, что Индия якобы направляет военных на Шри-Ланку.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, уничтожено огнем 60 транспортных средств и 104 здания.

В стране наблюдается нехватка импортируемых продуктов питания, топлива и лекарств.

Шри-Ланка, по мнению ряда СМИ, переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Протесты на Шри-Ланке

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Участники протестов требуют отставки президента и правительства страны - из-за недовольства их действиями на фоне сильнейшего за последние десятилетия экономического кризисаВ последние дни протесты в стране усилились. Демонстранты предпринимали несколько попыток штурма здания резиденции президента, поджигали автомобили и автобусы, разбивали окна, закидывали стражей порядка различными предметами.Для пресечения беспорядков полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы Ранее сотрудникам полиции разрешили открывать огонь по участникам протестовВ результате беспорядков восемь человек погибли, 219 - получили ранения. Огнем уничтожено 60 транспортных средств и 104 здания.В стране наблюдается нехватка импортируемых продуктов питания, топлива и лекарств. В огромных очередях за топливом погибли около десяти человек.На этой неделе старший брат президента Махинда Раджапакса, занимавший пост премьера страны, ушел в отставку. Однако протестующие не прекратили свои акции, они требуют также отставки президента Готабаи Раджапаксы.Власти Шри-Ланки ввели комендантский час на всей территории страны
Участники протестов требуют отставки президента и правительства страны - из-за недовольства их действиями на фоне сильнейшего за последние десятилетия экономического кризиса
Шри-Ланка Готабая Раджапакса
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