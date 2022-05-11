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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Новый финдиректор Moderna покинет свой пост спустя два дня работы

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. объявила, что Хорхе Гомес, занявший должность ее главного финансового директора 9 мая, покидает свой пост в связи с расследованием, начатым его бывшим работодателем.

Экс-финдиректор Moderna Дэвид Мелайн вернется на должность CFO и будет занимать ее до тех пор, пока ему не будет найдена замена, говорится в пресс-релизе компании.

Dentsply Sirona Inc., из которой Гомес перешел в Moderna, заявила накануне, что ее совет директоров намерен проверить, учитывались ли должным образом в отчетности компании стимулирующие меры для дистрибьюторов.

Кроме того, Dentsply проверит сообщения о том, что некоторые из нынешних и бывших топ-менеджеров компании использовали эти стимулы наряду с другими мерами для достижения целевых финансовых показателей, необходимых для получения бонусов.

В прошлом месяце Dentsply, являющаяся поставщиком профессиональной продукции для стоматологии, неожиданно уволила главного исполнительного директора Дона Кейси и вывела его из состава совета директоров.

В среду Moderna заявила, что Гомес получит годовую зарплату в $700 тыс. в качестве выходного пособия и откажется от прав на другие бонусы.

Акции Moderna теряют в цене 1,9% в ходе торгов в среду, Dentsply - прибавляют 4,5%.

Moderna
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