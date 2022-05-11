В Италии заявили об атаке хакеров из РФ на Минобороны и Сенат страны

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сайты ряда итальянских государственных структур подверглись кибертатаке, ответственность за которую взяло на себя объединение хакеров Killnet, сообщает в среду итальянская газета Messaggero.

По ее данным, вследствие атаки недоступны, в частности, сайты итальянского Cената (верхняя палата парламента страны - ИФ) и министерства обороны.

Газета утверждает, что кибератаку провели хакеры из России.

В своем телеграм-канале хакеры опубликовали список подвергшихся взломам сайтов с подписью "атака на Италию".

Кроме сайтов Сената и министерства обороны, хакеры также атаковали сайты высшей школы "Ди Лукка", Высшего института здравоохранения, некоторых других учреждений.