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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:32

Евросоюз определил меры по усилению своей кибербезопасности

Евросоюз определил меры по усилению своей кибербезопасности
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС утвердил в понедельник свои заключения по позиции Евросоюза в области кибербезопасности.

"Позиция направлена на то, чтобы продемонстрировать решимость ЕС обеспечить немедленную и долгосрочную реакцию на действия субъектов угроз, стремящихся лишить ЕС безопасного и открытого доступа к киберпространству и затронуть его стратегические интересы, включая безопасность его партнеров", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

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Принятые заключения определяют пять функций ЕС в киберпространстве: укреплять устойчивость и потенциал защиты; усиливать солидарность и комплексное управление кризисами; продвигать видение ЕС киберпространства; расширять сотрудничество со странами-партнерами и международными организациями; предотвращать кибератаки, защищаться от них и реагировать на них.

Совет ЕС, среди прочего, призвал Еврокомиссию разработать общие требования Евросоюза по кибербезопасности и предложил соответствующим органам, в частности, Агентству ЕС по кибербезопасности (ENISA), сформулировать рекомендации для повышения устойчивости коммуникационных сетей и инфраструктуры в ЕС.

В заключениях также подчеркивается "важность организации регулярных киберучений для проверки и разработки внутреннего и внешнего реагирования ЕС на крупномасштабные киберинциденты".

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В документе из 30 пунктов на 19 страницах дается целый ряд поручений Еврокомиссии и высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю, в частности, "определить возможные совместные ответы ЕС на кибератаки, включая варианты санкций, по всему спектру, чтобы быть готовыми принимать быстрые и эффективные меры, когда это необходимо". Совет ЕС дает на это срок до конца первого квартала 2023 года.

В Брюсселе указывают на то, что киберпространство "стало ареной геополитической конкуренции, и поэтому ЕС должен быть в состоянии быстро и решительно реагировать на кибератаки, такие как спонсируемые государствами злонамеренные действия в киберпространстве, направленные против ЕС и его государств-членов, и в полной мере использовать все свои инструменты".

"Враждебные субъекты должны знать, что кибератаки на государства-члены и институты ЕС будут обнаруживаться на ранней стадии, быстро выявляться и встречаться с применением всех необходимых инструментов", - подчеркивают в Евросоюзе.

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