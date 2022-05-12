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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

В Сербии созовут Совет нацбезопасности из-за действий Косово

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич сообщил в четверг, что власти автономного края Косово и Метохия подали заявку на вступление в Совет Европы, в связи с чем в пятницу в Белграде соберется Совет национальной безопасности.

По словам Вучича, которые приводит сербская телерадиокомпания РТС, представитель местной косовской администрации, ответственная за внешние связи Доника Гервала ранее в четверг передала в Совет Европы официальный запрос на вступление Приштины в СЕ.

Президент Сербии считает, что таким образом местные власти Косово нарушили еще одно подписанное ранее соглашение. В связи со складывающейся ситуацией на утро пятницы Вучич объявил о сборе членов Совета национальной безопасности Сербии.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, после кровопролитного конфликта в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии в 2008 году. Большинство западных стран признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.

Сербия Александр Вучич Косово и Метохия Совет Европы
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