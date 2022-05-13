В КНДР выявили более 18 тыс. случаев заболевания коронавирусом

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Более 18 тыс. случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в КНДР, шесть человек скончались, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

"Северная Корея сообщает, что в четверг у более чем 18 тыс. пациентов был подтверждён COVID-19", - сообщает агентство.

При этом отмечается, что коронавирус унес жизни шести жителей КНДР.

Северная Корея в четверг объявила о первых на своей территории случаях заражения вариантом COVID-19 "омикрон" в стране. Согласно сообщению, власти страны пришли к выводу, что образцы, взятые 8 мая в Пхеньяне у пациентов с лихорадкой, были идентичны "омикрону".

До этого на протяжении всей пандемии Северная Корея заявляла об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в стране.

После обнаружения заболевших, власти объявили о внедрении системы вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации". Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел заседание политбюро, призвав усилить пограничный контроль в связи с появлением в стране COVID-19. Он также пообещал преодолеть "неожиданный кризис".

С конца января 2020 года из-за коронавируса границы КНДР были полностью закрыты для иностранцев и для собственных граждан.