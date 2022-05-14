Главы МИД Таджикистана и Киргизии обсудили делимитацию и демаркацию границы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Таджикистана и Киргизии Сироджиддин Мухриддин и Камчибек Кулубаев обсудили делимитацию и демаркацию государственной границы, сообщает управление информации и печати таджикского МИД.

Отмечается, что встреча прошла в Душанбе в рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

"В ходе встречи собеседники отметили незыблемость принципов дружбы и добрососедства, лежащих в основе мирного сосуществования таджикского и киргизского народов. Подробно были обсуждены вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией таджикско-киргизской государственной границы. В этом контексте была подтверждена важность последовательного продолжения переговоров и поиска взаимоприемлемых решений с учетом интересов сторон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также договорились принять необходимые меры по созданию благоприятных условий для использования незадействованного потенциала в торгово-экономической сфере.