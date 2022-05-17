США расширили поддержку кубинцев через увеличение консульских услуг и выдачу виз

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - США увеличат поддержку народа Кубы, расширив выдачу виз и консульские услуги, а также сняв ряд ограничений на денежные переводы, сообщил представитель госдепа Нед Прайс.

"Сегодня Администрация объявила о мерах по дальнейшей поддержке кубинского народа", - говорится в сообщении Прайса.

"Мы (...) еще больше расширим консульские услуги и выдачу виз, что позволит большему числу кубинцев присоединиться к своим семьям в Соединенных Штатах по обычным каналам миграции", - отметил он.

По его словам, семьям станет легче посещать своих родственников на Кубе, а уполномоченным лицам, путешествующим из США, общаться с кубинским народом, посещать мероприятия и проводить исследования.

"Мы будем поощрять рост частного сектора Кубы, поддерживая расширение доступа к американским интернет-сервисам, приложениям и платформам онлайн-торговли", - заверил представитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Вашингтон будет поддерживать "новые возможности для электронных платежей и ведения бизнеса в США с независимыми кубинскими предпринимателями, в том числе путем расширения доступа к микрофинансированию и обучению".

"Мы снимем ограничение на семейные денежные переводы в размере $1 тыс. в квартал и будем поддерживать безвозмездные денежные переводы кубинским предпринимателям как с целью дальнейшего расширения возможностей семей поддерживать друг друга, так и для расширения предпринимателями своего бизнеса", - заключил Прайс.

Белый дом в понедельник объявил о серьезных изменениях политики администрации бывшего президента США Дональда Трампа в отношении Кубы, расширив полеты в страну и восстановив программу воссоединения семей, которая бездействовала в течение многих лет.