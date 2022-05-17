Президент Молдавии полетела в Брюссель на рейсовом самолете лоукостера

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду отправилась во вторник с рабочим визитом в Брюссель, в четверг полетит в Париж, где запланирована встреча с французским лидером.

На опубликованной президентом фотографии на своей странице в социальных сетях видно, что Санду идет пешком к самолету лоукостера Wizz Air, который предлагает самые низкие тарифы на молдавском рынке. У нее в руках дипломатический паспорт и билет, а на плече - рюкзак.

Президент сообщила, что в Брюсселе намерена встретиться с представителями европейских институтов и государств-членов ЕС, а также выступить в среду на пленарном заседании Европарламента.

Она также написала, что обещает "продвигать европейскую повестку Молдавии". Санду рассчитывает заручиться поддержкой европейских чиновников, необходимой республике "для продвижения вперед по пути евроинтеграции".

Кроме того, в четверг она совершит рабочий визит в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Санду напомнила, что Франция до конца июня председательствует в Совете Евросоюза, и при ее председательстве будет рассматриваться заявка Молдавии на членство в ЕС, которая была подана 4 марта.

"Молдаване заслуживают процветающего и мирного будущего, в своей стране - части семьи Евросоюза", - подчеркнула она.