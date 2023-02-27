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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности
Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air с 14 марта приостановит все рейсы в Кишинев из соображений безопасности, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом номер один для Wizz Air, но в результате последних событий в Молдавии и высокого, пусть и не стопроцентно возможного риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта", - говорится в сообщении.

В интересах пассажиров из Кишинева Wizz Air предложит дополнительные рейсы из Ясс (аэропорт в Румынии, в 150 км от столицы Молдавии).

Компания объяснила свое решение проблемами безопасности в связи с событиями на Украине. С 24 февраля 2022 года Молдавия несколько раз закрывала свое воздушное пространство. В сентябре прошлого года Wizz Air уже перенесла свою операционную базу и стоянку самолетов из Кишинева в Яссы.

После 14 марта Wizz Air предложит дополнительные рейсы из Ясс для поддержки пассажиров из Кишинева. Это включает новый маршрут из Ясс в Берлин, а также увеличение частоты рейсов в Барселону, Милан (Бергамо), Болонью, Рим (Чампино), Рим (Фьюмичино), Дортмунд, Ларнаку, Лондон (Лутон) и Тревизо из Ясс, который является ближайшим для жителей Молдавии аэропортом в сети Wizz Air.

Маршруты из Кишинева в Будапешт и Прагу будут приостановлены без прямой альтернативы для их замены. Оставшиеся мощности, работающие в настоящее время в Кишиневе, будут перераспределены на другие направления в сети Wizz Air.

Клиенты, которые бронировали билеты напрямую через сайт wizzair.com или мобильное приложение авиакомпании, получат уведомление по электронной почте и смогут выбрать бесплатный заказ другого билета, возврат 120% от первоначально оплаченного тарифа в качестве кредита для будущих бронирований или возврат 100% стоимости билета.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Wizz Air Венгрия Молдавия Кишинев Яссы
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