В Ереване в среду задержаны 277 оппозиционных демонстрантов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Полиция Армении утром в среду начала задерживать оппозиционных демонстрантов, перекрывающих улицы в рамках объявленных акций гражданского неповиновения с целью отставки премьера страны Никола Пашиняна.

"На данный момент в отделения полиции доставлено 277 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", демонстранты перекрывают автомобильное движение в разных частях Еревана, акции протеста продолжаются.

Оппозиционные активисты заблокировали работу ереванского метрополитена на станции "Еритасардакан" в центре города. По словам корреспондента агентства, несколько десятков демонстрантов препятствуют движению поезда, встали в дверях, выкрикивают лозунги "Армения без Никола" и "Армения без турок".

Полиция задерживает демонстрантов, освобождает проезжую часть от мусорных баков.

Ранее в среду сообщалось о 73 задержанных. Среди них - экс-глава Минобразования Армении, зампредседателя бывшей правящей Республиканской партии Армен Ашотян, экс-спикер парламента Самвел Никоян и бывший вице-спикер Эдуард Шармазанов. Соответствующие кадры они распространили из отделения полиции.

Утром во вторник полиция Армении сообщила о задержании более 400 оппозиционных демонстрантов.