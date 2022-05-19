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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

В Польше будут судить двух граждан страны, обвиняемых в шпионаже в пользу РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Польская прокуратура передала в суд дела двух граждан страны, обвиняемых в шпионаже в пользу России, сообщил в четверг представитель польских спецслужб Станислав Жарын.

"В окружной суд в Сувалках (Подляское воеводство на северо-востоке Польши) передан обвинительный акт против Марцина К., обвиняемого в участии в работе российской разведки против Польши. По этому делу проходит и Радослав С., против которого прокуратура выдвинула обвинения в содействии шпионской деятельности. Оба человека задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном от имени Жарына на сайте польского правительства.

Обвиняемые по решению суда заключены под стражу. "Сейчас они находятся в предварительном заключении", - отмечается в сообщении.

Польша
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