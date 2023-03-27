В Польше по обвинению в шпионаже арестовали иностранца

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники службы военной контрразведки по запросу Окружной прокуратуры Гданьска задержали иностранца, которому выдвинуты обвинения в разведывательной деятельности, сообщает польское телевидение.

По данным телеканала, иностранец, которого задержали 21 марта, находился в Польше с января. Он признался, что собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах.

О гражданстве задержанного телеканал не сообщает, отмечая в то же время, что он якобы работал в интересах России.

Районный суд Гданьска удовлетворил ходатайство следователей и поместил задержанного в предварительное заключение сроком на три месяца. За инкриминируемые действия ему может грозить до 10 лет лишения свободы.