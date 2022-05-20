В школы Казахстана вернут уроки труда

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Казахстане с нового учебного года в школьной программе появится предмет "Трудовое обучение", в связи с этим при школах оборудуют теплицы, сообщил заместитель премьер-министра страны Ералы Тугжанов.

"Известно, что трудовое воспитание имеет большое значение в воспитании поколения. Поэтому в новом учебном году с первого класса будет вводиться предмет "Трудовое обучение". Проект предусматривает открытие теплиц при школах. Уже сегодня около 7% школ имеют этот опыт", - сказал он в сенате.

Также, по словам Тугжанова, в школах впервые будет введена специальность "педагог-профориентатор", он будет работать с учениками, начиная с шестого класса, помогая им выбрать будущую профессию.

В России же предложили вернуть в школы общественно-полезный труд, в том числе обязать школьников убираться в классах, работать на школьном участке или трудиться на ближайшем предприятии в рамках профориентации. Такую законодательную инициативу 17 мая выдвинули депутаты Госсовета Удмуртии.

"Опыт советской школы показал, что эффективная система трудового обучения и воспитания способствовала воспитанию у школьников и молодежи любви к труду, уважения к людям труда, готовности работать в сфере материального производства, а также последующей профессиональной ориентации учащихся", - заявила депутат Елена Дербилова.

Сейчас же, по ее словам, из-за всех реформ школьников перестали привлекать даже к уборке классов, дежурству в школьной столовой или работам на пришкольном участке.

В принятом постановлении Госсовет предложил для трудового воспитания школьников оборудовать "школьные мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха и другие трудовые организации и объединения", или организовать работу для школьников на ближайших предприятиях или организациях.

"Трудовое воспитание должно способствовать сознательному выбору учащимися дальнейшего продолжения образования и профиля специальной и профессиональной подготовки", - говорится в постановлении.