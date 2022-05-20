Премьера Нидерландов раскритиковали за удаление рабочих SMS

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - На премьер-министра Нидерландов Марка Рютте обрушилась волна критики после того, как выяснилось, что он на протяжении нескольких лет удалял текстовые сообщения со своего мобильного телефона, который он использовал в рабочих целях, пишет в пятницу Associated Press.

Тему вынесли на обсуждение в парламент Нидерландов, Рютте обвинили в нарушении закона об архивировании данных. Также представители оппозиции настаивают на том, что использование телефона старой модели, а Рютте пользовался телефоном Nokia 301, может угрожать госбезопасности.

Сам премьер заявил, что удалял сообщения исключительно из-за недостатка памяти на своем старом телефоне.

Факт удаления сообщений обнаружила голландская газета De Volkskrant, которая сделала запрос на получение официальных данных переписки: журналисты имеют на это право, согласно "Закону об открытом правительстве". В результате расследования выяснилось, что Рютте удалял некоторые сообщения сразу после их прочтения. Важные же, по мнению премьера, SMS он направлял в государственный архив.

Как отмечают СМИ, голландский премьер уже много лет использует кнопочный Nokia 301, хотя у него есть iPhone, на котором Рютте, однако, только читает новости. Во время дебатов в парламенте он назвал свой смартфон "громоздким" и "некрасивым".

Рютте занимает пост премьер-министра Нидерландов с 2010 года, а с 2006 года возглавляет Народную партию за свободу и демократию.