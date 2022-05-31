Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Канада ввела санкции против 22 россиян и четырех компаний

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о введении санкций против 22 граждан России из-за российской спецоперации на Украине, говорится в опубликованном во вторник заявлении.

Кроме того, санкции вводятся против четырех российских компаний.

"Среди физлиц и юрлиц, попавших под санкции, - высокопоставленные официальные лица российских финансовых институтов и членов их семей, а также ключевые финансовые институты и банки", - указано в заявлении.

"Канада будет продолжать искать способы оказания давления на российские власти", - отмечается в нем.

Ранее в мае Канада ввела санкции против 14 физических лиц из России, а также запретила ввоз в страну из РФ и экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники.

Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На Украине арестовали активы "Татнефти" на $68 млн

Дипломатическое противостояние

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

Порт Мариуполя могут задействовать для поставок зерна в РФ

Порт Мариуполя могут задействовать для поставок зерна в РФ

ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года

ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года
Военная операция на Украине

На "Азовстали" обнаружен фургон с погибшими украинскими военными

Глава ДНР пообещал открытый трибунал над украинскими военными с "Азовстали"

Новые российские сим-карты заработали в Херсонской и Запорожской областях

Новые российские сим-карты заработали в Херсонской и Запорожской областях
Военная операция на Украине

Часть гражданских судов из порта Мариуполя перейдет под контроль ДНР

Цена Brent превысила $123 за баррель на новостях о санкциях