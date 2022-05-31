Канада ввела санкции против 22 россиян и четырех компаний

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о введении санкций против 22 граждан России из-за российской спецоперации на Украине, говорится в опубликованном во вторник заявлении.

Кроме того, санкции вводятся против четырех российских компаний.

"Среди физлиц и юрлиц, попавших под санкции, - высокопоставленные официальные лица российских финансовых институтов и членов их семей, а также ключевые финансовые институты и банки", - указано в заявлении.

"Канада будет продолжать искать способы оказания давления на российские власти", - отмечается в нем.

Ранее в мае Канада ввела санкции против 14 физических лиц из России, а также запретила ввоз в страну из РФ и экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники.