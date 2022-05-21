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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Взрыв в аптеке унес жизни трех человек в казахском Шымкенте

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе новорожденный ребенок погибли от взрыва в аптеке в городе Шымкент (Казахстан), сообщает пресс-служба Минздрава.

"В городе Шымкент в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1, произошел взрыв. Жертвами трагического происшествия стали охранник 1979 года рождения, рабочий 1980 года рождения и новорожденный ребенок, которому было 18 дней", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в субботу.

Еще пострадали восемь человек. Все они госпитализированы в медучреждения города

На момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Все они передислоцированы в другие медорганизации Шымкента, отметили в Минздраве.

По данным департамента полиции Шымкента, сообщение о взрыве поступило в субботу в 12:06 по местному времени. В результате взрыва уничтожено здание межбольничной частной аптеки №138, где производят физраствор. Возникший впоследствии пожар был полностью локализован.

По предварительным данным, причиной взрыва стало скопление газа.

Проводится досудебное расследование по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека". Назначены экспертизы.

Казахстан
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