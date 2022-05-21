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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Ереване с требованием отставки Пашиняна

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении сообщает о 40-тысячном шествии своих сторонников в Ереване вечером в субботу.

"По самым скромным подсчетам, в настоящий момент на митинге Движения национального сопротивления в Ереване принимает участие более 40 тысяч человек. Количество протестующих пополняется новыми участниками", - сообщил вице-председатель возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Армен Ашотян в своем телеграм-канале.

Он отметил, что "участники протестной акции требуют незамедлительной отставки нелегитимного премьера Армении Никола Пашиняна".

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Армения Никол Пашинян
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