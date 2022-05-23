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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:34

В Ереване задерживают демонстрантов, блокирующих работу метро

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Полиция Армении в понедельник задерживает оппозиционных активистов, пытавшихся заблокировать работу ереванского метрополитена.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", оппозиционеры проводили акции с требованием отставки премьера Никола Пашиняна на различных станциях метрополитена, вставая в дверях вагонов, препятствуя их движению.

Задержаны порядка 15 человек.

Кроме того, с утра в Ереване проводятся автопробеги оппозиционеров.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Протесты в Ереване

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Ереван Армения
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