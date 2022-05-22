Байден заявил ,что США готовы к проведению КНДР нового ракетного пуска

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что США готовы к возможности того, что Северная Корея вскоре проведет новое испытание ракеты.

"Мы готовы ко всему, что сделает Северная Корея. Мы продумали, как мы будем реагировать на все, что они делают", - сказал Байден журналистам в Сеуле.

Он, отвечая на вопрос одного из журналистов, добавил: "Меня это не беспокоит, если Вы это имеете в виду".

Перед визитом Байдена в Сеул южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи писало, что КНДР во время визита президента Байдена в Японию и Южную Корею может провести свое седьмое ядерное испытание или осуществить очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Проведения Северной Кореей ракетных или ядерных испытаний не исключают и в США.

"Наши разведданные говорят о реальной возможности, что будут проведены либо ракетные испытания, включая испытания ракет большой дальности, либо ядерные испытания, или даже оба варианта, причем либо в день начала поездки президента Байдена в регион, либо - на второй день", - заявил ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.