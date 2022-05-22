США выразили готовность к расширению экономического сотрудничества с Тайванем

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - США рассчитывают на развитие экономического партнерства с Тайванем, в том числе в сфере передовых технологий, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы стремится к углублению нашего экономического партнерства с Тайванем, в том числе в таких вопросах, связанных с передовыми технологиями, как полупроводники и цепочки поставок", - цитируют западные СМИ высказывания Салливана, сделанные на борту президентского самолета по пути из Южной Кореи в Японию.

Говоря о ситуации вокруг Тайваня, Салливан подчеркнул, что США не желают видеть односторонних изменений статус-кво в регионе или "военной агрессии". По его словам, в Вашингтоне хотели бы, чтобы подобную позицию озвучивали бы не только США, но и их союзники и партнеры.

Телеканал NHK сообщил, что президент США Джо Байден прибыл в воскресенье в Японию. Позднее у него ожидаются встречи с японским премьером Фумио Кисидой и лидерами Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, в составе США, Австралия, Индия и Япония).

В 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, часть правившей в стране партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.