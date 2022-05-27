США и Тайвань запланировали расширить экономическое сотрудничество

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - США и Тайвань планируют объявить о проведении переговоров по расширению сотрудничества в экономической сфере, сообщило агентство Bloomberg со ссылками на информированные источники.

Переговоры, о которых стороны планируют объявить официально, будут сосредоточены на укреплении экономического сотрудничества и устойчивости цепочки поставок. Сделка, вероятно, будет включать в себя упрощение торговых процедур, налаживание надежных цепочек поставок и торговли сельскохозяйственной продукцией, рассказали источники агентства.

Эти темы соответствуют запущенной президентом США Джо Байденом во время визита в Токио Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF). В ней участвуют 13 государств региона. США, несмотря на предпринимаемы попытки, не смогли включить Тайвань в число ее участников, что связано с опасениями некоторых стран, присоединившихся к IPEF, вызвать негативную реакцию Пекина.

Bloomberg пишет, что в торговом представительстве США отказались от комментариев по данному вопросу. В то же время, на этой неделе торговый представитель США Кэтрин Тай заявила Bloomberg, что она и ее тайваньский коллега Джон Дэн провели "очень позитивные беседы" во время недавней встречи в Бангкоке.

"Мы привержены углублению и укреплению двусторонних торгово-экономических отношений, и мы поручили нашим командам в течение следующих двух недель работать над этим углублением и укреплением", - сказала она.

Стороны договорились встретиться снова в ближайшие недели, чтобы обсудить дальнейшие действия, говорится в сообщении.

Китай последовательно решительно выступает против каких-либо официальных связей чиновников других стран с тайваньской администрацией, подчеркивая, что это является нарушением суверенитета КНР.

Однако США продолжают повышать уровень взаимодействия с Тайбэем. В четверг глава госдепа Энтони Блинкен заявил, что США готовы, если придется, противодействовать Китаю в военной сфере, а в поддержании мира намерены использовать подход "комплексного сдерживания".

"Соперничество не должно привести к конфликту. Мы не стремимся к нему, мы бы хотели его избежать. Однако мы будем защищать наши интересы перед любой угрозой. Для этого президент Байден распорядился о том, чтобы Минобороны воспринимало Китай как угрозу, чтобы наши военные работали на опережение", - заявил Блинкен, выступая в Институте общественной политики Азии.

Блинкен отметил, что администрация Байдена перераспределяет военные инвестиции с учетом особенностей угроз настоящего времени.

"Мы разрабатываем новые концепции ведения военных операций. Мы также расширяем распределение сил на глобальном уровне", - добавил он.

В 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, часть правившей в стране партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.