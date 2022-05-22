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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

В Иордании сорвали попытку ввезти в страну крупную партию наркотиков из Сирии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Власти Иордании пресекли попытку контрабандистов переправить из Сирии в королевство крупную партию наркотиков, сообщает в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Согласно заявлению иорданских вооруженных сил, в результате операции были убиты четыре человека. Несколько контрабандистов также получили ранения, другим удалось скрыться на территории Сирии.

Однако военные Иордании не уточнили, кто именно провел операцию против контрабандистов.

Al Arabiya напоминает, что после начала конфликта в Сирии в ней началось производство наркотиков на миллиарды долларов. Затем наркотики переправляют в Ирак и Европу. В свою очередь Иордания стала главным транзитным маршрутом при перевозке дешевого амфетамина (каптагона), производимого в Сирии, в страны Персидского залива.

Иордания Сирия
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