Мединский назвал последствия получения Украиной западной помощи

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владимир Мединский называет целью западной помощи Киеву закабалить Украину и добиться распада России на субъекты.

Так он прокомментировал обещанную Вашингтоном украинской стороне помощь почти на $40 миллиардов.

"Верить в бескорыстие англосаксов может человек, который не учил историю никогда в жизни и даже не смотрел ни одного исторического фильма. Это даже не смешно. Я думаю, что, оказывая такого рода услуги Украине, западный мир реализовывает параллельно две задачи: совмещает приятное с полезным. Они максимально вредят своему геополитическому, как они считают, конкуренту и противнику, России. Понятно, что речь не идет о том, чтобы просто сделать России плохо. Речь идет о том, чтобы добиться распада России на субъекты. Они не первые - кто только этим не увлекался! Ни у кого ничего не получалось. Это первая задача, которая решается", - заявил Мединский в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"Вторая задача - закабалить Украину, связать ее максимально финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят, к сожалению, Украину в колонию. Была Украина, станет... Не хочу обижать ни одну африканскую страну, но судьба эта всегда печальна - тех, кто берет подобную помощь от англосаксов. Об этом надо думать. Кстати сказать, украинские власти сами прекрасно это понимают. Они ведь там не глупые люди, они прекрасно это понимают. Просто исходят из того, что расплачиваться будут не они, а следующие поколения", - подчеркнул Мединский.