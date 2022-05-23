Помощник госсекретаря США посетит Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу возглавит делегацию, которая с 23 по 27 мая посетит Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, сообщил американский Госдепартамент.

В сообщении говорится, что целью визитов является "укрепление отношений США с регионом и продвижение совместных усилий по созданию более взаимосвязанной, процветающей и безопасной Центральной Азии".

В состав делегации включены чиновники, представляющие Совет нацбезопасности, Пентагон, Агентство международного развития и Международную финансовую корпорации развития США.

Госдеп информирует, что во время пребывания в Киргизии планируется встреча делегации с высокопоставленными должностными лицами, представителями гражданского общества и бизнеса. Участники встреч будут "искать способы, с помощью которых Соединенные Штаты могут лучше поддерживать общие ценности, местную культуру и экономическое развитие".

В Узбекистане делегация встретится с официальными лицами правительства страны, бизнесменами. Стороны обсудят "укрепление экономического партнерства, общие ценности и поддержку США в расширении прав и возможностей женщин".

В Таджикистане американские чиновники помимо встреч с высокопоставленными должностными лицами примут участие в ежегодных двусторонних консультациях "по развитию экономических связей и укреплению сотрудничества в области безопасности". Будут также обсуждаться вопросы гуманитарной помощи и другой поддержки афганских беженцев, прав человека и совместных инициатив по продовольственной безопасности и роли женщин в обществе.

В Казахстане делегация встретится с высокопоставленными казахстанскими официальными лицами и лидерами гражданского общества, "чтобы обсудить программу реформ в Казахстане, усилия по усилению защиты прав человека и расширению прав и возможностей женщин".