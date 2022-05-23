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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:34

Семь человек погибли во время пожара на судне на Филиппинах

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Семь человек погибли, 120 спасены в результате пожара, произошедшего на судне, направлявшемся с филиппинского острова Поллило в Риал (провинция Кесон), сообщают местные СМИ.

По данным береговой охраны, погибли пять мужчин и две женщины.

Еще 120 пассажиров были спасены. Из них 23 получили ранения. Семь пассажиров до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что на борту судна Mercraft 2 вспыхнул пожар. Судно находилось примерно в 500 метрах от порта Риал.

Первоначально СМИ писали о 124 пассажирах на борту. Согласно обновленным данным, на борту находилось 134 пассажира.

По словам официальных лиц, пожар, по-видимому, начался в машинном отделении. Причина пожара выясняется.

Филиппины
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