Вучич планирует обсудить с Путиным ситуацию с газоснабжением Сербии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич намерен в ближайшие дни обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с газоснабжением республики.

"Важными для меня являются три темы - объемы поставок газа, цена на газ и уверенность газоснабжения", - приводит его слова сербский телеканал РТС.

Телеканал отмечает, что телефонный разговор Вучича с Путиным может состояться "в ближайшие дни".

Президенты Сербии и России в начале апреля обсудили ситуацию с продолжением газоснабжения Сербии после истечения срока действия нынешнего контракта.

"Президенты Вучич и Путин заявили, что долгосрочный газовый контракт истекает у Сербии 31 мая этого года и что необходимо в кратчайшие сроки начать переговоры о цене, количествах и других условиях закупок этого важного для Сербии энергоресурса", - говорилось в пресс-релизе, опубликованном тогда на сайте главы сербского государства.