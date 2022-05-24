Саакашвили заявил о полученной в тюрьме травме позвоночника

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, проходящий лечение в клинике "Вивамед" в Тбилиси, написал письмо, в котором утверждает, что получил ранее в тюрьме травму на позвоночнике и ему необходимо хирургическое вмешательство.

"Многие спекулируют моим здоровьем, поэтому я хочу открыто сказать, что чувствую. В клинике МРТ выявила у меня травму на позвоночнике, которую с большой вероятностью я получил, когда меня силой переводили из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную больницу. Эта травма, как я понял, требует хирургического вмешательства", - говорится в письме Саакашвили, с содержанием которого ознакомила во вторник журналистов депутат парламента Грузии Эка Херхеулидзе.

Экс-президент заявляет, что травма доставляет ему сильные боли, поэтому несколько раз в день врачи делают ему болеутоляющие уколы.

"Мне необходимо лечение, которое на этом этапе в Грузии невозможно", - написал Саакашвили.

Врачи клиники "Вивамед" пока не делали заявлений о состоянии здоровья арестованного экс-президента.

Между тем представители правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли журналистам, что Саакашвили симулирует болезни, чтобы любыми способами попасть за границу и избежать тюремного наказания в Грузии.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. В конце декабря его вновь доставили в Руставскую тюрьму.

12 мая Саакашвили перевели из Руставской тюрьмы в клинику "Вивамед" для медицинского обследования и лечения.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.