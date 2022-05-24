В тбилисской клинике заявили, что состояние Саакашвили не ухудшалось

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В тбилисской клинике "Вивамед", где с 12 мая проходит лечение находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, утверждают, что его состояние за время пребывания в стационаре не ухудшилось.

В распространенном во вторник заявлении администрация клиники опровергает и называет "абсурдными" сообщения некоторых СМИ и заявления отдельных врачей о том, что якобы Саакашвили не могут поставить в клинике диагноз, ему не предоставляется необходимое лечение и он находится в критическом состоянии, не контактен и не может ходить.

"Совершенно неприемлемо давить на клинику и ее врачей, ставить под сомнение их компетенцию и распространение ложной информации о состоянии здоровья пациента", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что состояние Саакашвили за время нахождения в клинике не ухудшилось, лабораторные показатели в динамике стабильные.

"Изменения, выявленные на магнитно-резонансной томографии - застарелые, не связанные с текущим состоянием больного и не требующие активного медицинского вмешательства, рекомендуется наблюдать в динамике", - заявляют в клинике.

Ранее во вторник оппозиционный депутат Эка Херхеулидзе ознакомила журналистов с содержанием письма Саакашвили, в котором он утверждает, что МРТ в клинике выявила у него травму позвоночника и ему необходимо хирургическое вмешательство.