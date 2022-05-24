Глава ВОЗ Гебрейесус переизбран на второй срок

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник добился переизбрания на пост главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на второй срок (2022-2027 гг.).

В этом году Гебрейесус был единственным кандидатом на этот пост, при этом он стал первым кандидатом в истории ВОЗ, которого выдвинули сразу более двух десятков стран.

Гебрейесус занял пост главы ВОЗ в 2017 году. До этого, с 2012 по 2016 год, он был министром иностранных дел Эфиопии, ранее возглавлял министерство здравоохранения страны.