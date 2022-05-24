Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Глава ВОЗ Гебрейесус переизбран на второй срок

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник добился переизбрания на пост главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на второй срок (2022-2027 гг.).

В этом году Гебрейесус был единственным кандидатом на этот пост, при этом он стал первым кандидатом в истории ВОЗ, которого выдвинули сразу более двух десятков стран.

Гебрейесус занял пост главы ВОЗ в 2017 году. До этого, с 2012 по 2016 год, он был министром иностранных дел Эфиопии, ранее возглавлял министерство здравоохранения страны.

Тедрос Адханом Гебрейесус ВОЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иск Приватбанка к экс-владельцам вырос до $4,5 млрд из-за переноса слушания в Лондоне

Военная операция на Украине

Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман в ДНР

Военная операция на Украине

Минобороны РФ объявило о разминировании порта Мариуполя

США конфисковали в Греции иранскую нефть в российском танкере

ЕК воздержалась от прогнозов относительно конфискации активов ЦБ РФ

Случаи заболевания людей оспой обезьян выявили в Словении и Чехии

Случаи заболевания людей оспой обезьян выявили в Словении и Чехии

Германия планирует вернуть в строй угольные электростанции при нехватке газа

Военная операция на Украине

Глава Минобороны РФ заявил о давлении на союзников Москвы

Глава Минобороны РФ заявил о давлении на союзников Москвы

Песков заявил, что в Кремле встревожены преследованием Додона в Молдавии

Экс-президента Молдавии Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене