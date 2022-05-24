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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

В Венгрии со среды вступит в силу режим ЧС из-за ситуации на Украине

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о введении со среды в стране режима чрезвычайной ситуации из-за экономических трудностей, вызванных ситуацией вокруг Украины, сообщает Bloomberg.

По словам Орбана, режим ЧС даст правительству "пространство для маневра и возможность незамедлительно реагировать" на последствия событий на Украине. Режим ЧС вступит в силу в полночь по местному времени (01:00 среды по московскому времени).

Премьер добавил, что, как ожидается, правительство в среду объявит о первых мерах в рамках режима ЧС.

Bloomberg напоминает, что венгерский парламент ранее во вторник одобрил введения режима ЧС для реагирования на складывающуюся ситуацию.

Венгрия
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