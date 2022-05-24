Канада направит Украине еще 20 тысяч артиллерийских снарядов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Оттава отправит Украине дополнительно 20 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на заявление главы Минобороны Канады Аниты Ананд.

"Согласно заявлению, боеприпасы, приобретенные у США за $98 млн, будут использовать для гаубиц M777, отправленных на Украину Канадой и другими союзниками", - отмечают СМИ.

Они напоминают, что ранее Канада предоставила украинской стороне спутниковые снимки высокого разрешения, восемь бронированных средств передвижения, десятки камер для беспилотников, пулеметы, пистолеты, карабины, бронежилеты.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин после встречи "Контактной группы по обороне Украины" заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь. В частности, Остин приветствовал вклад Италии, Греции, Норвегии и Польши в снабжение Украины артиллерией.