Минобороны в среду откроет гумкоридор для иностранных судов из порта Мариуполя

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило об открытии 25 мая гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполя в направлении Черного моря.

"Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 25 мая организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", - сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-морского флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, выполняются мероприятия по восстановлению портовой инфраструктуры", - сказал он.

По его словам, "в шести портах – Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный – остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств".

Он сообщил, что Вооруженные силы России на черноморском побережье ежедневно с 08:00 до 19:00 по Москве открывают гуманитарный коридор протяженностью 80 миль и шириной 3 мили.

"Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.

"При этом сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - отметил Мизинцев.

"Российская Федерация принимает весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей", - добавил он.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские военные завершили разминирование подходов к порту Мариуполя и его акватории.

По его данным, обследовано более 1,5 млн кв. м. акватории, 18 причалов и 32 судна.

В сообщении Минобороны говорилось, что в порту Мариуполь обследовано 134 сооружения, обезврежено свыше 12 тыс. взрывоопасных предметов.

По данным Минобороны РФ, специалисты Черноморского флота из фарватера порта Мариуполь осуществили транспортировку украинского пограничного сторожевого корабля, который был затоплен украинскими военными.

"Саперами обследовано уже более 50 километров побережья Азовского моря, где обезврежено более 300 различных боеприпасов", - отметили в оборонном ведомстве.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это был один из крупнейших морских торговых портов Украины.

20 мая Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом.