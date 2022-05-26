Социалисты бойкотировали заседание парламента Молдавии из-за задержания Додона

Задержание экс-президента Молдавии Игоря Додона Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Оппозиция в парламенте Молдавии в четверг объявила бойкот заседанию в знак протеста против задержания экс-президента страны Игоря Додона.

Вице-спикер парламента, исполнительный секретарь партии социалистов Молдавии Влад Батрынча мотивировал этот шаг тем, что власти игнорируют оппозицию и угрожают политической расправой.

"Это незаконно, антиконституционно и неприемлемо, когда оппозиция стала жертвой грязной кампании, подвергается нападкам. Мы стали свидетелями наглой атаки юстиции на экс-президента Игоря Додона, в то время как украденный миллиард не был возвращен, а настоящие воры и преступники находятся на свободе", - возмутился Батрынча.

Он добавил, что, поскольку социалистов не слышат в парламенте, они выходят на протест, призвав граждан присоединяться.

Заседание парламента покинули 20 депутатов от блока коммунистов и социалистов, при этом 10 коммунистов продолжают участвовать в заседании. До сих пор коммунисты во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным не комментировали задержание Додона.

Депутаты-социалисты отправились к зданию суда, где проходит заседание по избранию меры пресечения в отношении Додона. Депутаты присоединились к акции протеста, в которой участвуют несколько десятков сторонников экс-президента.

Додона доставили в здание суда в сопровождении нескольких сотрудников Службы информации и безопасности. Ему не дали возможности сделать заявления для прессы и сразу проводили в зал заседаний. При этом у журналистов возникли трудности с доступом в здание суда, а в самом здании их не пустили дальше фойе.

Прокуроры требуют для Додона 30 суток ареста. Накануне они предъявили обвинения "по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 (пассивная коррупция), ст. 181/2 (получение финансирования политической партии от преступной организации), ст. 337 (государственная измена) и ст. 330/2 (незаконное обогащение)".