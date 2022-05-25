Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Яхта Дэвида Боуи выставлена на продажу за 4,85 млн евро

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Винтажная яхта, которой владел известный музыкант Дэвид Боуи, выставлена на продажу за 4,85 млн евро, сообщает издание The Barron's.

Яхта El Caran длиной 39 метров была построена в 1977 году известной итальянской фирмой Benetti. Она была полностью модернизирована в 2020 году, в ней есть шесть кают для гостей и отдельная хозяйская каюта с панорамным видом, а также большая кают-компания. Материал палуб - тиковое дерево.

Судно полностью готово к эксплуатации и находится в порту недалеко от Рима.

Дэвид Боуи, скончавшийся в 2016 году, владел яхтой в 1980-х годах. При нем судно называлось Deneb Star.

Дэвид Боуи Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-президенту Молдавии Додону предъявили обвинения в госизмене и коррупции

Экс-президенту Молдавии Додону предъявили обвинения в госизмене и коррупции

В МИД РФ назвали итальянский план по Украине примером "кабинетного теоретизирования"

Приговор в Белоруссии россиянке Сапеге не был обжалован и вступил в силу

В Литве заморозили активы IDS Borjomi, структур "Интер РАО" и Белорусского метзавода

Индия ограничила экспорт сахара впервые за шесть лет

Индия ограничила экспорт сахара впервые за шесть лет

Сеул заподозрил КНДР в испытании детонатора для ядерного боезаряда

Сеул заподозрил КНДР в испытании детонатора для ядерного боезаряда
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о возобновлении работы порта Мариуполя

В Ереване демонстранты заблокировали входы в здание резиденции президента Армении

В Ереване демонстранты заблокировали входы в здание резиденции президента Армении

Что случилось этой ночью: среда, 25 мая

Байден призвал Конгресс принять меры против оружейного лобби