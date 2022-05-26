Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Посол ЛНР сообщил о 8 тысячах украинских военных в плену в Донбассе

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Почти восемь тысяч украинских военных находятся в плену на территории Луганской и Донецкой народных республик, сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой народной республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе восьми тысяч. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live" в четверг.

В миреПушилин заявил, что на "Азовстали" в плен сдались 2439 человек, из них 78 женщинЧитать подробнее

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине.

20 мая министерство обороны России опубликовало видеокадры сдачи в плен последней группы украинских военных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Всего с 16 мая там сдались в плен 2439 человек из украинского полка "Азов" и военнослужащих вооруженных сил Украины.

Хроника 24 февраля – 26 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ЛНР Родион Мирошник Донбасс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 26 мая

NASA признало успешным второй тестовый полет Starliner к МКС

NASA признало успешным второй тестовый полет Starliner к МКС

Совбез ООН рассмотрит новые санкции против КНДР за пуски ракет

Совбез ООН рассмотрит новые санкции против КНДР за пуски ракет

Космический корабль Starliner компании Boeing успешно приземлился в США

Россия отклонила протест Японии из-за совместного пролета бомбардировщиков РФ и КНР

Россия отклонила протест Японии из-за совместного пролета бомбардировщиков РФ и КНР

Экс-президенту Молдавии Додону предъявили обвинения в госизмене и коррупции

Экс-президенту Молдавии Додону предъявили обвинения в госизмене и коррупции