Посол ЛНР сообщил о 8 тысячах украинских военных в плену в Донбассе

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Почти восемь тысяч украинских военных находятся в плену на территории Луганской и Донецкой народных республик, сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой народной республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе восьми тысяч. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live" в четверг.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине.

20 мая министерство обороны России опубликовало видеокадры сдачи в плен последней группы украинских военных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Всего с 16 мая там сдались в плен 2439 человек из украинского полка "Азов" и военнослужащих вооруженных сил Украины.