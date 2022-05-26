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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Военные РФ сообщили об уничтожении прибывшей в Донбасс 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по ж/д-станции Покровск в ДНР, уничтожив подразделения и технику 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе железнодорожной станции Покровск Донецкой народной республики (ДНР) в результате удара уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки на Донбассе", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, всего в результате ударов российской авиации уничтожены более 350 украинских военных, а также выведено из строя 96 единиц вооружения и военной техники.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - сказал Конашенков.

Он заявил, что ракетными войсками и артиллерией поражено 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов.

23 мая Конашенков на брифинге сообщал, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска.

Минобороны РФ Украина
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