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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Туркмения с июня возобновит регулярное авиасообщение с РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Turkmenistan Airlines 1 июня откроет прямой регулярный рейс из Казани в Туркменабад, второй по величине город Туркмении, сообщила пресс-служба казанского аэропорта.

Рейс будет выполняться по средам, время в пути составит три часа.

1 июля авиакомпания возобновит приостановленную весной 2020 года полетную программу Ашхабад-Казань-Ашхабад, вылеты из Казани в столицу Туркмении запланированы по пятницам и воскресеньям, говорится в сообщении.

Татарстан станет первым и на начальном этапе единственным регионом России, связанным с Туркменией прямым регулярным авиасообщением, отмечается в пресс-релизе.

Парк Turkmenistan Airlines сформирован из самолетов Boeing-737, -757, -777.

Turkmenistan Airlines Казань Татарстан
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