Туркмения с июня возобновит регулярное авиасообщение с РФ
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Turkmenistan Airlines 1 июня откроет прямой регулярный рейс из Казани в Туркменабад, второй по величине город Туркмении, сообщила пресс-служба казанского аэропорта.
Рейс будет выполняться по средам, время в пути составит три часа.
1 июля авиакомпания возобновит приостановленную весной 2020 года полетную программу Ашхабад-Казань-Ашхабад, вылеты из Казани в столицу Туркмении запланированы по пятницам и воскресеньям, говорится в сообщении.
Татарстан станет первым и на начальном этапе единственным регионом России, связанным с Туркменией прямым регулярным авиасообщением, отмечается в пресс-релизе.
Парк Turkmenistan Airlines сформирован из самолетов Boeing-737, -757, -777.