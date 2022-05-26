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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Белоруссия создаст южное оперативное командование для усиления границы с Украиной

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В вооруженных силах Белоруссии будет создано южное оперативное командование, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством министерства обороны в четверг в Минске.

"Военное давление на нас, мы уже видим, будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление, как принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимание", - сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

Президент отметил, что министр обороны Белоруссии предложил "ещё одно оперативное командование открыть на южном фланге, на южном направлении". "Это было еще в прошлом году. Мы понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что надо немедленно создавать это оперативное направление", - сказал Лукашенко.

"Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло. Даже не создав его, мы вынуждены сегодня быстро, на ходу отрабатывать защиту наших южных рубежей. Идет ротация вооруженных сил. Силы специальных операций, западное направление, северо-западное, батальонно-тактические группы направлены на юг и сегодня прикрывают вместе с пограничными войсками. На границе наряды мобильные, маневренные группы и, самое главное, батальонно-тактические группы. Мы должны проводить эту ротацию и на этом обкатывать наших военных", - заявил президент Белоруссии.

"Это условия военного времени, но пока без войны", - добавил он.

Белоруссия Александр Лукашенко
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