Россия подтвердила готовность поставлять газ в Италию по контрактным ценам

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель совета министров Итальянской Республики Марио Драги провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе итальянской стороны.

"При обсуждении проблематики энергобезопасности подтвержден настрой российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам", - информирует пресс-служба Кремля.

Также обсуждалась ситуация на Украине. "В частности, Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса. Подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что "также даны принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса".