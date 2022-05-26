Глава МИД считает, что у российских военных в Сирии почти не осталось задач

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - У российского контингента в Сирии почти не осталось военных задач, численность войск "на земле" определяется конкретными задачами, принимать решение о том, сколько военных должно быть в Сирии, будут из принципа целесообразности, заявил телеканалу RT Arabic глава МИД Сергей Лавров.

Его спросили, сохраняется ли численность российских войск в Сирии.

"Численность (войск) "на земле" определяется конкретными задачами, которые наша группировка там решает, - ответил министр. - Ясно, что там практически не остается военных задач, а только обеспечение стабильности и безопасности. Непосредственно из военных задач, которые решает сирийская армия при нашей поддержке, - это Идлиб, где террористическая угроза никуда не исчезла, она сохранилась".

"У нас нет никаких обращений со стороны сирийского руководства. Если такие решения будут признаны целесообразными, они будут реализованы", - добавил Лавров.

Он отметил, что Турция в Сирии старается "выполнять то, о чем договорились президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган несколько лет назад", но "дело, как мы все видим, идет туго".

"Эта задача остается на повестке дня. Но в последнее время благодаря принятым мерам по линии нашего контингента и сирийских вооруженных сил провокации "изнутри" Идлиба по позициям сирийской армии и по нашим базам в Сирии мы не наблюдаем", - сказал Лавров.