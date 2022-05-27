Правительство Приднестровья возглавил бывший министр сельского хозяйства

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской республики по предложению президента Вадима Красносельского утвердил новый состав правительства во главе с Александром Розенбергом. Депутаты утвердили новое правительство за это единогласно.

26 мая премьер-министр Александр Мартынов подал в отставку, и Красносельский отправил в отставку весь кабинет министров.

Александр Николаевич Розенберг родился 18 октября 1967 года в городе Ладыжин Тростянецкого района Винницкой области. В 1994 году он окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт им. М.В.Фрунзе, получив специальность "инженер-электрик". С 1 марта 2012 года по 19 января 2022 года работал в ЗАО "Тираспольский комбинат хлебопродуктов". Минсельхоз региона он возглавил 19 января 2022 год.