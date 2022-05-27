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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Байден заявил, что следующие 10 лет будут решающими для человечества

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что следующее десятилетие станет определяющим в этом веке для будущих поколений.

"Все меняется настолько быстро, что следующие 10 лет будут решающими в этом веке", - сказал он, выступая в пятницу перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд).

По словам президента США, это время укажет на то, что станет с миром и определяющими его ценностями не только на ближайшее будущее, но и на многие поколения.

Среди основных нынешних проблем Байден упомянул COVID-19, инфляцию, климатический кризис и события на Украине.

Джо Байден США
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