Новый французский премьер обозначила приоритеты

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Фото: EPA/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Элизабет Борн, назначенная на этот пост 16 мая после победы на президентских выборах Эммануэля Макрона, объявила три своих приоритета: покупательная способность населения, здравоохранение и борьба против климатических изменений.

"Первые недели нашей работы должны быть посвящены заботе о срочных потребностях французов", - заявила Борн в пятницу после двухчасового заседания правительства страны.

"Быстрота, эффективность и результат", - в таком ключе она призвала своих министров решать эти задачи, сообщила на своем сайте газета Le Journal du dimanche.

Что касается покупательной способности, по словам Борн, не должно быть "ни забытых, ни неувиденных". "Помимо пенсионеров, наемных работников, самозанятых, государственных служащих, я попросила своих министров обратить особое внимание на студентов", - сказала глава правительства.

На фоне проблем, созданных пандемией COVID-19, особенно для медицинского и вспомогательного персонала больниц, Борн назвала здравоохранение своим вторым приоритетом и потребовала от соответствующих министров "очень быстро выдвинуть предложения, чтобы летом предпринять эффективные меры".

В области защиты климата премьер-министр объявила о планах ускоренного "экологического планирования". Она подчеркнула, что "все министры должны мобилизоваться, чтобы противостоять климатическому вызову".