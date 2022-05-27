Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Новый французский премьер обозначила приоритеты

Новый французский премьер обозначила приоритеты
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Элизабет Борн, назначенная на этот пост 16 мая после победы на президентских выборах Эммануэля Макрона, объявила три своих приоритета: покупательная способность населения, здравоохранение и борьба против климатических изменений.

"Первые недели нашей работы должны быть посвящены заботе о срочных потребностях французов", - заявила Борн в пятницу после двухчасового заседания правительства страны.

"Быстрота, эффективность и результат", - в таком ключе она призвала своих министров решать эти задачи, сообщила на своем сайте газета Le Journal du dimanche.

Что касается покупательной способности, по словам Борн, не должно быть "ни забытых, ни неувиденных". "Помимо пенсионеров, наемных работников, самозанятых, государственных служащих, я попросила своих министров обратить особое внимание на студентов", - сказала глава правительства.

На фоне проблем, созданных пандемией COVID-19, особенно для медицинского и вспомогательного персонала больниц, Борн назвала здравоохранение своим вторым приоритетом и потребовала от соответствующих министров "очень быстро выдвинуть предложения, чтобы летом предпринять эффективные меры".

В области защиты климата премьер-министр объявила о планах ускоренного "экологического планирования". Она подчеркнула, что "все министры должны мобилизоваться, чтобы противостоять климатическому вызову".

Элизабет Борн Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Финляндии заявили о "хороших" переговорах с Турцией и Швецией по вступлению в НАТО

Собор Украинской православной церкви объявил о ее полной независимости

Собор Украинской православной церкви объявил о ее полной независимости

Эксперт допустил снижение цен на кофе на 12% благодаря погоде в Южной Америке

Эксперт допустил снижение цен на кофе на 12% благодаря погоде в Южной Америке
Военная операция на Украине

В ДНР могут казнить воевавших на стороне Украины подданных Британии и Марокко

В ВОЗ призвали быстро принять меры против распространения оспы обезьян

В ВОЗ призвали быстро принять меры против распространения оспы обезьян

ЕС может отсрочить запрет на поставки нефти РФ по "Дружбе" в Венгрию

Президент Молдавии заявила о приверженности властей нейтралитету

Белый дом стал выяснять у бизнеса планы перезапуска ранее остановленной нефтепереработки

Белый дом стал выяснять у бизнеса планы перезапуска ранее остановленной нефтепереработки
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что порт Мариуполя возобновит работу до конца мая

Столтенберг связал скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО с выполнением условий Турции

Столтенберг связал скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО с выполнением условий Турции