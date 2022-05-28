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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Администрация Байдена одобрила поставку Украине реактивных систем залпового огня

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американская администрация на следующей неделе может официально объявить о принятом решении поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M31 GMLRS, сообщают американские СМИ со ссылками на информированные источники.

New York Times сообщает, что поставки РСЗО уже одобрены администраций.

По данным агентства Dow Jones, в новый пакет военной помощи кроме M31 GMLRS войдут также высокомобильные артиллерийские ракетные системы Himars. Дальность их действия сравнима с РСЗО, но в отличие от M31 GMLRS Himars смонтированы не на гусеничном, а на колесном шасси.

Источник агентства заявил, что по расчетам, "обе системы могут придать украинским военным более значительную мобильность, чем гаубицы M777, которые США все еще направляют на Украину".

"Неясно, сколько новых систем предоставят США, но один чиновник сказал, что они могут прибыть на Украину в течение нескольких недель. США также заявили, что украинским силам потребуется не менее недели обучения, чтобы использовать их", - пишет Dow Jones.

Джо Байден
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