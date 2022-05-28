Володин предупредил об опасности возникновения голода в ряде стран

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что политика США и ЕС может к концу нынешнего года спровоцировать голод во многих странах.

"Евросоюз, запретив поставку удобрений из России и Белоруссии, уже столкнулся с их дефицитом. А что касается калийных - с полным отсутствием. Принятые санкции были необдуманны. Ударили прежде всего по тем странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием. Привели к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских. Всё это может в конце текущего года спровоцировать голод во многих странах мира", - пишет он в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, Володин отмечает, что "множатся заявления Вашингтона и Брюсселя с предложениями опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая".

В то же время "сегодня на Украине ситуация непростая: многие ее области в полном объеме не провели весенне-полевые работы", это может привести к дефициту продовольствия, пишет Володин.

"Вывозить зерно ни в коем случае нельзя. От этого пострадают сами украинцы, - отмечает он. - Необходимо вначале понять, какой баланс в стране по продовольствию сложится после уборки зерновых осенью".

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспочвенными звучащие на Западе заявления о блокировке Россией иностранных судов в черноморских и азовских портах и подтвердила приверженность страны соблюдению экспортных контрактов в сфере поставок продовольствия и другой критически важной продукции.