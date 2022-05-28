Путин обсудил по телефону с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"В продолжение контактов в этом формате проведен углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине. Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. Сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса", - говорится в сообщении.

"Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке, - отметили в Кремле. - Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога".

Как говорится в сообщении, "президент России также заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив в этой связи о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса".

Отмечается, что была "обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности".

"Владимир Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций. Со своей стороны, Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов", - сообщили в пресс-службе.

Как подчеркнули в Кремле, "снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений".

В пресс-службе сообщили, что лидеры стран условились продолжить контакты.

Предыдущий разговор Путина и Макрона состоялся 3 мая, с Шольцем российский лидер общался 13 мая.