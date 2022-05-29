В Мексике выявили первый случай заболевания человека оспой обезьян

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Службы здравоохранения Мексики обнаружили первый в стране случай заболевания человека оспой обезьян, сообщают в субботу СМИ.

По данным медиков, вирус обнаружили у 50-летнего жителя США. Предполагается, что этот человек заразился оспой во время недавней поездки в Нидерланды.

По данным ВОЗ, случаи заражения людей данной разновидностью оспы выявлены уже в более чем 20 странах.