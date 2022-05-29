Основательница "Красной армии Японии" вышла из тюрьмы после 20-летнего заключения

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Основательница ныне распущенной праворадикальной организации "Красная армия Японии" Фусако Сигэнобу освободилась из тюрьмы в субботу после отбытия 20-летнего заключения, сообщает Kyodo.

Сигэнобу отбывала наказание за захват французского посольства в Нидерландах, совершенный ее группировкой в 1974 году. За три года до этого она уехала из Японии на Ближний Восток и таким образом избегала ареста до 2000 года, когда ее задержали в японской префектуре Окинава. Сигэнобу официально распустила организацию в 2001 году, находясь в тюрьме.

Kyodo отмечает, что основательница "Красной армии Японии" вышла в субботу из медицинской тюрьмы в Токио, поскольку проходит лечение от рака. Она признала, что совершила "ошибки", но добавила, что "жила согласно своему желанию изменить мир к лучшему".

"Красная армия Японии" была основана в 1972 году в Ливане с целью организовать мировую социалистическую революцию. Ее участники ответственны за несколько терактов, совершенных в 1970-1980-е годы. Например, теракт в аэропорту Тель-Авива в 1972 году унес жизни двух десятков человек; в 1975 году "Красная Армия Японии" штурмовала посольства Швеции и США в Куала-Лумпуре с требованием освободить членов группировки из японской тюрьмы; в 1977 году участники группировки угнали самолет компании Japan Airlines.